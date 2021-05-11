После стрельбы в Казани на Урале проведут проверки всех школ

В школах Свердловской области после ЧП в Казани пройдет комплексная проверка безопасности. Минобразования, министерство общественной безопасности и главы муниципалитетов должны будут организовать дополнительные проверки учреждений и там, где это необходимо, меры безопасности будут усилены. Об этом сообщает департамент информполитики.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга отметили, что с сотрудниками школ проведут внеплановый инструктаж. На сегодняшний день во всех школах города есть камеры видеонаблюдения как по периметру, так и внутри зданий, за входом в здание следят, на переменах работают дежурные. «В задачу охранника входит наблюдение за происходящей ситуацией в школе и на ее территории через камеры видеонаблюдения, а также отслеживать контрольно-пропускной пункт на входе. При случае чрезвычайной ситуации в школе, охранник использует тревожную кнопку, по нажатию которой в учреждение пребывает группа быстрого реагирования», – добавили в департаменте образования города. Пока никаких иных распоряжений из-за ЧП в Казани нет.

По последней информации, 19-летний стрелок Ильназ Галявиев действовал в одиночку, у него было разрешение на оружие. В школе не было охраны, только тревожная кнопка. Погибли семь детей, 16 человек находятся в больнице. 12 мая объявлено в Казани днем траура.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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