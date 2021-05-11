Число погибших при нападении на школу в Казани увеличилось до 11 человек

Число жертв стрельбы в школе в Казани выросло до 11 человек. Девять из них – дети, сообщают РИА «Новости» и Telegram-канал 112 со ссылкой на правоохранительные ведомства. Глава Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что погибли семеро детей: четыре мальчика и три девочки, передает РЕН ТВ.

«Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса – четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и 4 взрослых находятся в госпитале», – сказал Минниханов.

Двое школьников разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа. Момент их смерти попал на видео одного из очевидцев. Ролик опубликован в соцсети.

По последним данным, число пострадавших выросло до 32 человек, всех уже отправили в больницы города, рассказал источник ТАСС в Минпросвещения РФ.

Тот же источник сообщил, что один из нападавших вошел в школу через главный вход и сразу открыл стрельбу. По словам источника в силовых ведомствах, первыми жертвами стали охранник и учительница, передает Telegram-канал 112. Потом нападавшие начали стрелять по школьникам в коридорах.

Второй нападавший, который удерживал заложников в здании школы, был ликвидирован, передают ТАСС и Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в силовых ведомствах. Его заблокировали на 4-м этаже, но он отказался сдаваться. Его личность устанавливается.

Полиция узнала имя подозреваемого, которого задержали около школы. 19-летний Ильназ окончил школу №175 четыре года назад и сейчас учится в колледже на IT-специалиста. На его имя зарегистрировано оружие.

По словам его отца, подозреваемый во время учебы в школе не смог наладить отношения с учениками и учителями, передает Telegram-канал Baza.

В Министерстве образования Татарстана заявили, что все сообщения о нападениях на другие школы в городе – ложные. Там подтвердили, что во всех учебных заведениях усилены меры безопасности, в том числе запрещен вход посторонним лицам.

Напомним, сообщение о стрельбе в школе №175 Казани поступило 9:29 мск. Позже стало известно, что нападавшие устроили не только стрельбу, но и взрыв.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 11.05.21

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