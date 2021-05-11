Девять человек погибли во время стрельбы в казанской школе

Девять человек погибли во время стрельбы и взрыва в школе №175 на улице Файзи в Казани. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе: им оказался 17-летний подросток, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из стрелявших, по предварительной информации, – подросток 17 лет. Он уже задержан», – сказал собеседник агентства.

В 9:29 по московскому времени полиция приняла сообщение о стрельбе в одной из школ. По словам очевидца, в здании были двое человек с оружием. По предварительной информации, в школе не только стреляли, но и прогремел взрыв.

Изначально сообщалось об одном погибшем и одном раненом. Telegram-канал «112» уточнил, что ранены 7 человек, из них шестеро – ученики школы. Еще один пострадавший – учитель.

Позже появилась информация о семерых погибших. РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы отмечало, что при стрельбе погибли учитель и 6 детей.

По последним данным, число погибших выросло до 9 человек. Telegram-канал Baza сообщает о 9 погибших и 10 пострадавших во время инцидента. ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы также сообщают о девяти жертвах. Среди погибших – учительница, охранник и семеро школьников, передает РЕН ТВ. Еще четверо человек госпитализированы, сообщил собеседник РИА «Новости».

На место выехали более 20 бригад скорой помощи. Учителя организовали срочную эвакуацию учеников из здания. Несколько человек остаются внутри – их удерживает второй нападавший. Пока не уточняется, сколько заложников остались внутри, и сколько среди них школьников.

На место происшествия выехал глава Татарстана и представители прокуратуры.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 11.05.21

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