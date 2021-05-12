«Разделяем вашу боль…» К представительству Татарстана на Урале несут цветы и игрушки (ФОТО)

У представительства Республики Татарстан в Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти возник мемориал, посвященный чудовищной трагедии в казанской школе №175, где были застрелены девять человек, из которых семеро – школьники, двое – педагоги.

К зданию представительства уральцы несут цветы, мягкие игрушки, оставляют записи в книге соболезнований. «Казань, держись! Екатеринбург с тобой, Урал с тобой»; «Сочувствуем вашему горю, держитесь!»; «Соболезнования родным и близким погибших», – пишут свердловчане.

Напомним, вчера в 9:29 по московскому времени полиция приняла сообщение о стрельбе в одной из казанских школ. Девять человек погибли. Полиция задержала подозреваемого: им оказался 19-летний подросток Ильназ Галявиев. Следственный комитет в регионе возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в ГСУ центрального аппарата ведомства. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в гимназии террористическим актом. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура, отменены занятия в школах Казани. Президент РФ Владимир Путин после бойни в Казани поручил главе Росгвардии Виктору Золотову в срочном порядке ужесточить правила оборота гражданского оружия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

На охрану свердловских школ в год тратят 4 миллиарда рублей, нарушений пока не выявили. / УГИБДД: самокат можно рассматривать как средство повышенной опасности. / Учителя признаются: они не знают, как действовать в случае вооруженного нападения на школу. Читать дальше

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