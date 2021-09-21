На площадь Труда несут цветы и свечи в память о погибших в Перми студентах (ФОТО)

На «Плотинке» напротив фонтана «Каменный цветок» свердловчане организовали мемориал, посвященный трагедии в Пермском государственном университете (ПГНИУ), где вчера первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу.

К фонтану горожане несут цветы, зажигают свечи. «Пришел почтить память невинно убиенных. Такие происшествия чудовищны, это кошмар», – говорит екатеринбуржец Андрей. Схожие слова говорят и другие горожане: «В такие моменты мы должны сплотиться. Соболезную родственникам погибших», «Тяжело говорить в такие моменты, да и что сказать. Тенденция ужасная. Люди гибнут от рук других. Керчь, Казань. Теперь это. Надеюсь, что эта ужасная тенденция закончится навсегда».

Как сообщал «Новый День», утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 6 человек, 24 получили ранения.

Акцию поддержал молодежный парламент Свердловской области. Его представители разместили таблички со словами: «Пермь! Екатеринбург скорбит вместе с тобой!», «20.09.2021», «Светлая память», «Пермский университет, скорбим с тобой».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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