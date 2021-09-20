«Я уже думала над прощальными словами маме», – студентки пермского университета рассказали, что они пережили (ФОТО, ВИДЕО, 18+)

Студентки ПГНИУ рассказали «Новому Дню» о сегодняшней трагедии, когда первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в университет с автоматом, нескольких человек убил и ранил. Одна из собеседниц агентства находилась в эпицентре обстрела, вторая рассказала о слабой системе охраны здания.

Стрельба в Пермском университете

Валерия Чазова, студентка первого курса географического факультета, находилась в корпусе, где шла стрельба: «Мы были в эпицентре этих страшных событий. На большой перемене мы зашли в восьмой учебный корпус, поднялись на второй этаж в аудиторию, которая располагается прямо над входом в здание. Сначала услышали звук на улице, решили – хлопушки или учения, никто и подумать не мог, что стрельба. Потом смотрим в окно, видим человека в бронежилете, берцах, балаклаве, с автоматом и целой обоймой. И мы не подумали ни о какой террористической атаке, мы решили, что это какие-то учения, ведь как-то он идет по территории, и его никто не останавливает. Потом перестали за ним наблюдать, а потом услышали выстрел. Смотрим в окно – там лежит парень в бежевой куртке. И тут у меня карты в голове сходятся: застрелил! Видели, как студенты бегут врассыпную. Потом сирену включили, металлический голос непрерывно говорил: «Не покидайте аудиторий, закройте окна и двери».

Самое страшное в нашей ситуации – наша аудитория без дверей. Тут мы слышим еще выстрелы, какие-то крики, мигом бросаемся на пол. Телефон разрывается от сообщений: все студенты делятся информацией. В панике просим вызвать полицию. Все закрылись по аудиториям, в коридоре тишина. Тут слышим тяжелые шаги, предполагаем, что это он, я лежу и просто молюсь. Кто-то из одногруппников нашел страницу ВК этого террориста, он тоже первокурсник! Оказалось, он выложил в сеть исповедь, что он планировал совершить теракт, копил на оружие, хотел убивать и приносить боль. Читаю эти строки и одновременно слышу шаги, а в голове мысль: «Как забавно, если моя жизнь оборвется сейчас, когда я читаю эти строки». Параллельно идут сообщения: «Стреляют в шестом корпусе!», «В общежитии стреляют!», их что ли несколько? Я просто жду помощь, рядом лежат одногруппницы и сдерживают рыдания, ведь нужно вести себя тихо. Почти непрерывная сирена предупреждает не выходить. А этот убийца по-прежнему ходит по нашему этажу.

В первый раз мне было так страшно, еще утром университет был таким безопасным для меня. Мы лежали под партами, закрыв голову руками, он ходил рядом, а я уже думала над прощальными словами маме. В таком состоянии мы провели больше получаса, затем к нам в аудиторию пришел сотрудник ОМОНа, а за ним еще люди в форме. Нас собрали, вывели из аудитории, повели организованно через запасные выходы, согнали на первый этаж. Оттуда повезли в отделение полиции для дачи показаний. Я краем уха услышала разговор омоновцев, они всерьез отрабатывали версию об организованной группе, а исповедь того убийцы – якобы для отвода глаз.

Сейчас нас уже отпустили домой, сказали не ходить по главным улицам и не вызывать такси. Завтра в универ мы не идем, видимо, нас переводят на дистант. В центре города ездит ОМОН и полиция. Я видела нескольких раненых, видела убитых и лужи крови. Никогда бы не подумала, что такое случится со мной», – рассказала «Новому Дню» Валерия.

Студентка третьего курса механико-математического факультета Мария Полева сообщила «Новому Дню», что охранная система в ПГНИУ достаточно слаба, поэтому убийца сумел почти беспрепятственно пробраться в здание.

Убитый охранник

«Из наших никто не пострадал. Мы сидели в другом корпусе, забаррикадировали дверь. После того как все закончилось, нас собрали на первом этаже. Когда шла, я видела тело охранника. Представители ОМОНа сказали, что этот охранник попытался задержать Тимура, а потому получил пулю в голову. Этот отбитый чувак прошел в своей одежде террориста в студгородок, ходил по территории, в кампус зашел, но его никто не смог остановить. У нас очень слабая система безопасности. Войти на территорию студенческого городка может буквально каждый, там вход с железнодорожной станции. На входах в кампус сидит по одному охраннику, но у них нет никакой защиты. Я видела у них только рации и точно знаю, что нет ни электрошокеров, ни перцовых баллончиков. Для чего они там сидят, если у них нет средств защиты? Как итог, мы получили трупы охранника и восьми студентов. Сейчас, конечно, защиту усилят. Я не говорю, что виноват кто-то в нашем университете, нет, здесь проблема во всей этой системе. Почему охрану улучшают только после трагедии?» – недоумевает собеседница агентства.

Как уже сообщалось, сегодня, 20 сентября, первокурсник Пермского государственного национально-исследовательского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в вузе. По предварительным данным пермского СК, убито 8 человек, ранено 19. Сейчас ПГНИУ и некоторые другие вузы переведены на дистанционное обучение.

Раненый Тимур Бекмансуров

Екатеринбург, Мария Зыкова

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