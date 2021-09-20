Пермских студентов после стрельбы в вузе отправили на дистант

Исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Николай Лобов издал указ о дистанте – все студенты всех форм обучения будут с завтрашнего дня слушать лекции в онлайне до особого распоряжения. Кроме того, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина сегодня, 20 сентября, отменены занятия в школах и средне-специальных учебных заведениях.

Сегодня утром в ПГНИ в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены – 19. По предварительным данным, бойню устроил 18-летний студент юрфака Тимур Бекмансуров. Перед нападением он опубликовал длинный пост у себя «ВКонтакте», где рассказывал, как получал разрешение на оружие, учился стрелять и как выбирал место, где будет проводить массовое убийство. Аккаунт Бекмансурова заблокировали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Информация об убийце разнится – он был ранен во время задержания и, по одним данным, скончался в больнице, по другим – жив и находится в тяжелом состоянии.

Пермь, Екатерина Норсеева, Мария Зыкова

Пермь. Другие новости 20.09.21

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