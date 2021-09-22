В Туринске на входе в школу задержали мужчину с ружьем

В Туринске на входе в школу задержали мужчину с ружьем, сообщил телеграм-канал «Раньше всех». В администрации города «Интерфаксу» заявили, что злоумышленник задержан и что он не успел воспользоваться оружием.

Однако в ГУ МВД России по Свердловской области сообщили «Новому Дню», что никакого криминала не было. «Сотрудники местных правоохранительных органов проводят плановую тренировку по действиям при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций. Она уже завершена. Школа работает в штатном режиме», – сказал агентству руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

В пресс-службе Росгвардии «Новому Дню» также подтвердили, что это была учебная ситуация.

Напомним, в понедельник в Перми произошла трагедия – 18-летний студент юрфака Тимур Бекмансуров с ружьем пришел в корпус ПГНИУ и устроил масс-шутинг, он убил шестерых человек, еще два десятка были ранены, часть из них в тяжелом состоянии, нескольких пострадавших перевезли в Москву. Сам напавший получил несколько пуль при задержании, однако выжил, его перевели из реанимационной палаты в обычную, известно, что ему ампутировали ногу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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