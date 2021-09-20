Список погибших при стрельбе в вузе Перми

Министерство территориальной безопасности Пермского края на своем канале Telegram опубликовало имена шести погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) сегодня, 20 сентября. Самой старшей жертве 66 лет, самой младшей -18:

Маргарита Энгауз (66 лет),

Ярослав Арамелев (19),

Ксения Самченко (18),

Екатерина Шакирова (19),

Анна Айгельдина (26),

Александра Мохова (20).

Утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Пермь, Иван Бабурин

Пермь. Другие новости 20.09.21

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