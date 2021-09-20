Список погибших при стрельбе в вузе Перми

Министерство территориальной безопасности Пермского края на своем канале Telegram опубликовало имена шести погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) сегодня, 20 сентября. Самой старшей жертве 66 лет, самой младшей -18:
Маргарита Энгауз (66 лет),
Ярослав Арамелев (19),
Ксения Самченко (18),
Екатерина Шакирова (19),
Анна Айгельдина (26),
Александра Мохова (20).
Утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Пермь, Иван Бабурин
Пермь. Другие новости 20.09.21
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