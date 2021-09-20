При стрельбе в вузе Перми погибли 6 человек – уточненные данные. В Прикамье объявлен день траура

Следственный комитет и Минздрав РФ уточнили, что при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) погибли шесть человек. Ранее СКР сообщал о восьми жертвах.

По данным Следственного комитета, за медицинской помощью обратились 28 человек. В то же время Минздрав сообщил, что медпомощь оказывается 24 пострадавших, у 19 из них огнестрельные ранения.

В Минздраве отметили, что на месте трагедии работают 25 медицинских бригад. «Для оказания помощи пострадавшим в Пермь по поручению министра направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов», – говорится в сообщении ведомства.

В Пермском крае вторник, 21 сентября, объявлен днем траура по погибшим в ПГНИУ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Власти окажут материальную помощь родным пострадавших. Семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы – по 500 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей направят тем, кто получил травмы.

Нападение на вуз произошло утром 20 сентября. Стрельбу на территории одного из корпусов открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. По информации СКР, при задержании он оказал сопротивление и был ранен, преступника госпитализировали. СМИ уточняют, что злоумышленник находится в реанимации.

По факту стрельбы в пермском вузе возбуждено уголовное дело об убийстве дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ.

Добавим, что студент использовал охотничье гладкоствольное ружье Huglu Atrox турецкого производства, которое приобрел легально в мае. Перед нападением на университет он разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте» длинный пост, в котором рассказал, как готовился к массовому убийству, – оформлял документы на оружие, выбирал место преступления. Сейчас аккаунт заблокирован.

СКР опубликовал видео, на котором видно, как следователи и полицейские работают на месте происшествия.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 20.09.21

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