Неизвестный устроил стрельбу в пермском вузе, студенты бегут через окна

Как минимумчетыре человека пострадали во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Студенты сбегают из аудиторий через окна, всех, кто еще не приехал на занятия, просят возвращаться домой.

Неизвестный мужчина вошел в здание восьмого корпуса университета и начал стрелять из травматического оружия. Большинство студентов и преподавателей успели закрыться в аудиториях, некоторые успели убежать. Студенты выбираются из здания через окна.

В результате стрельбы уже пострадали четыре человека, сообщили в администрации вуза. Вся территория вуза оцеплена, студентов и сотрудников просят не приближаться к корпусам. Объявление опубликовали на официальной странице университета «ВКонтакте».

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет – разворачивайтесь», – призвала администрация вуза.

По разным данным, в результате стрельбы есть погибшие, от одного до пяти человек. В пресс-службе университета заявили, что стрелок задержан.

Пермь, Наталья Рязанова

Пермь. Другие новости 20.09.21

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