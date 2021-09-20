При нападении на университет в Перми погибли 8 человек. Стрелок ранен и задержан

По последним данным, при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) погибли 8 человек, еще несколько пострадали. Об этом информирует Следственный комитет РФ. Стрелок при задержании ранен. «Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», – говорится в сообщении. Ранее СКР сообщал о пятерых погибших и шестерых раненых.

Вооруженное нападение на вуз произошло утром 20 сентября. По данным Следственного комитета, стрельбу на территории одного из корпусов открыл студент университета. Ранее сообщалось, что студенты, чтобы спастись, выпрыгивали из окон второго этажа. Некоторые из них получили травмы.

«Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен», – отметили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследование стрельбы в вузе Главному следственному управлению СК России. Для оказания помощи в расследовании в Пермь выехали следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СКР.

На место трагедии направился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти пообещали оказать необходимую помощь всем пострадавшим.

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и руководителю Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи со стрельбой в вузе, сообщает пресс-служба кабмина.

Ни полиция, не следователи не раскрывают имя нападавшего. По данным СМИ, им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Перед нападением он опубликовал длинный пост на своей странице в соцсети «Вконтакте», где подробно рассказал про грядущую атаку на вуз. Сейчас данная страница заблокирована.

По информации телеграм-каналов, стрелок был вооружен помповым гладкоствольным ружьем Huglu Atrox турецкого производства. Отмечается, что оружие он приобрел легально.

Обновлено в 11:37

По данным Минздрава РФ, медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим, у 19 из них – огнестрельные ранения.

Пермь, Наталья Петрова

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