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Вторник, 7 декабря 2021, 13:31 мск

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Устроившему стрельбу в Пермском университете продлили содержание под стражей

Тимуру Бекмансурову, который утроил стрельбу в Пермском университете, продлили меру пресечения. Он пробудет под стражей до 20 февраля 2022 года.

14 октября Бекмансурова на два месяца отправили в СИЗО для инвалидов. Сегодня в Дзержинском районном суде в Перми подсудимому продлили срок содержания под стражей на 2 месяца и 7 суток – до 20 февраля 2022 года. Как сообщает пресс-служба суда, сегодняшнее заседание проходило без Тимура, так как он находится на стационарной судебной-психиатрической и наркологической экспертизе.

Как ранее писал «Новый День», 20 сентября 18-летний первокурсник Пермского университета Тимур Бекмансуров устроил в своем вузе вооруженное нападение, в результате которого погибли шесть человек, а пострадали еще 40. Сам Бекмансуров тоже оказался ранен, его доставили в госпиталь и ампутировали ногу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

© 2021, РИА «Новый День»

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