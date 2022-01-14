Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, признан вменяемым.

По данным пермского СКР, студента ПГНИУ, расстрелявшего в вузе шестерых человек, комиссия экспертов санкт-петербургской клинической больницы признала здоровым. Из Санкт-Петербурга Бекмансурова уже привезли в Пермь.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», – пояснил председатель СКР России Александр Бастрыкин.

Напомним, 20 сентября первокурсник юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете. В результате этого погибли шесть человек, еще 40 пострадали. Бекмансурова отправили в Санкт-Петербург на психиатрическую экспертизу. До 20 февраля 2022 года он находится под стражей и содержится в СИЗО для инвалидов, так как во время нападения был ранен и потерял ногу.

Пермь, Мария Зыкова

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