Устроивший стрельбу в Перми пройдет психиатрическую экспертизу

Студенту-первокурснику, открывшему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), проведут психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящее время 18-летний Тимур Бекмансуров находится в больнице в тяжелом состоянии. Злоумышленник помещен в реанимацию. В больнице его охраняют 20 правоохранителей (внутри и по периметру медучреждения) на случай, если кто-то решит ему отомстить, сообщает телеграм-канал Baza.

Устроившего стрельбу в вузе направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы «определить его психическое состояние – был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия», передает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно уточненным данным СКР, в результате стрельбы в пермском университете, произошедшей утром 20 сентября, шесть человек погибли, 28 пострадали, из них почти двум десяткам потребовалась госпитализация. Напавший на вуз студент при задержании оказал сопротивление и был ранен. По факту бойни возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. 21 сентября объявлен в Прикамье днем траура по погибшим.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил сегодня на совете ректоров Пермского края, что большинство пострадавших при стрельбе в ПГНИУ идут на поправку. Он также отметил, что медики решили перевезти семерых пострадавших в московскую больницу. Самолет Ил-76 МЧС с ранеными уже вылетел в столицу. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 21.09.21

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