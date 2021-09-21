Семерых раненых в пермском вузе перевезут в Москву

Врачи решили перевезти семерых пострадавших при стрельбе в пермском университете в московскую больницу. Для их транспортировки созданы все условия, рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой», – сказал министр после возложения цветов в память о погибших.

Фальков пожелал раненым скорейшего выздоровления, а семьям погибших принес соболезнования. «Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования», – цитирует его слова пресс-служба министерства.

Напомним, 21 сентября объявлен днем траура в связи с нападением на Пермский государственный национальный исследовательский университет днем ранее. В Следственном комитете уточнили, что в результате стрельбы шесть человек погибли, 28 пострадали, из них двадцати потребовалась госпитализация.

Пермь, Наталья Рязанова

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