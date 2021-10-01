Полиция ищет жителя Башкирии, который хотел «проверить» школы с муляжом автомата

Полицейские разыскивают жителя Башкирии, который собирался устроить проверку в школах, заявившись туда с муляжом автомата Калашникова. О своих планах мужчина рассказал в соцсетях.

Житель города Салавата, который представился как Айдар, записал видео, где сообщил, что со своим приятелем Русланом собирается устроить проверку в школах, вузах и колледжах города Ишимбай. Мужчины возьмут муляж автомата и придут в образовательные учреждения, чтобы узнать, как там «ждут террористов» после нападений в Перми и Казани.

В МВД республики устанавливают личность и ищут «проверяющего», чтобы взять у него объяснения.

Напомним, 20 сентября первокурсник Пермского государственного национально-исследовательского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в вузе, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Устроивший расправу юноша был ранен, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 01.10.21

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