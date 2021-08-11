Стрелок из казанской гимназии назвал мотив нападения

Житель Казани Ильназ Галявиев заявил, что полностью пришел в себя и раскаивается в содеянном. Мотивом своих поступков в день нападения он назвал ненависть, рассказали в Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.

«По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», – цитирует представителя комиссии РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», 11 мая 19-летний Галявиев пришел с оружием в казанскую гимназию, где ранее учился. Он устроил взрыв и стрельбу, жертвами которой стали семеро учеников и две учительницы, 24 человека получили различные ранения.

В конце июля стало известно, что эксперты признали стрелка невменяемым, но СКР отрицал готовность заключения экспертизы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.08.21

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