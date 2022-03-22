В Сочи задержан администратор группы запрещенного в России движения «Колумбайн»

В Сочи сотрудники ФСБ задержали администратора интернет-сообщества «Колумбайн» – движения, которое признано террористическим по решению Верховного суда РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе спецслужбы.

По данным ФСБ, 17-летний подросток получил права администратора от гражданина Украины, который называет себя Белая Роза. В спецслужбе уточнили, что человек под этим псевдонимом известен правоохранительным органам как Овсюк Ярослав, 2005 года рождения.

Связь они поддерживали с помощью мессенджера. В сообществе проводилась пропаганда идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространение заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах.

Предполагается, что Овсюк склонял в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Правоохранителям удалось пресечь готовящуюся атаку.

Сочи, Зоя Осколкова

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