Школу в Казани эвакуировали после письма с угрозами от «сообщника Галявиева»

В Казани эвакуировали учеников и преподавателей школы №67 после получения письма с угрозами от злоумышленника, назвавшего себя «сообщником» устроившего стрельбу в гимназии №175 Ильназа Галявиева.

Отправитель пообещал, что в учебное заведение «придет знакомый вам ученик, но жертв он постарается чтобы было намного больше!» (цитата по Life, орфография и пунктуация сохранены).

На месте работали оперативные службы и кинологи. По последним данным, в здании школы никаких опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается.

Всего из школы были эвакуированы 359 детей и 27 сотрудников. Школьников разместили в соседней школе №135, с ними работают психологи, сообщает ТАСС со ссылкой на городские власти.

Напомним, утром 11 мая 19-летний бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев ворвался в учебное заведение и устроил стрельбу. В результате девять человек, среди которых семеро детей, погибли, 23 доставили в больницу. Напавший на гимназию задержан. Суд отправил стрелка под арест на два месяца. Галявиеву предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Сегодня стало известно, что обвиняемого в атаке на гимназию поставили на учет как склонного к суициду. Он находится под круглосуточным видеонаблюдением в одиночной камере СИЗО в Казани. По некоторым данным, с ним работают психиатры. По сведениям источников ТАСС, Галявиева поставили на учет из-за поста в Telegram, где он заявил о планах совершить суицид после преступления.

Казань, Наталья Петрова

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