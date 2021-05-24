ФСБ на Ямале сообщила о школьнике, который собирался устроить массовый расстрел в школе

В Губкинском сотрудники ФСБ выявили подростка, который собирался устроить массовый расстрел в своей школе, сообщает eanews.ru. Он высказывался в соцсетях о поддержке Казанского «стрелка», который 11 мая пришёл в свою бывшую гимназию и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек: 7 учащихся и 2 преподавателя. Кроме того, сообщается, что он собирался повторить действия Ильназа Галявиева в своей школе на последнем звонке.

«Сотрудники ФСБ выявили школьника, который после инцидента в Казани сообщил в переписке в соцсети друзьям, что одобряет действия Ильназа Галявиева, который пришел с ружьем в гимназию № 175 и устроил там бойню. Написал, что был очень рад, когда узнал о случившемся в Казани. Говорит, что ненавидит свой класс и тоже может прийти в школу и всех расстрелять на последнем звонке. В его компьютере обнаружили, что в последнее время он изучал в интернете информацию о том, как в домашних условиях изготовить бомбу. Материалы дела переданы в Следственный комитет», – цитирует источника в правоохранительных органах издание.

В пресс-службе СКР по ЯНАО воздержались от комментариев по этому делу. Комментарии в пресс-службе УМВД по ЯНАО и ФСБ редакции «Нового Дня» получить не удалось.

Салехард, Марина Дремова

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