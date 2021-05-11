«Потеряли семь детей»: власти уточнили число погибших при стрельбе в Казани

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов подтвердил гибель восьми человек в результате нападения на школу №175 в Казани. Один из погибших – учитель. 12 мая объявили днем траура в республике.

«Мы потеряли семь детей, четверо мальчиков и три девчонки. Случилась большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны», – цитирует главу региона пресс-служба казанской мэрии. Минниханов добавил, что школе и семьям пострадавших окажут всю нужную помощь.

По информации мэрии, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, которые пострадали во время стрельбы. Национальный антитеррористический комитет сообщил о 16 пострадавших школьниках и сотрудниках гимназии. По данным Минздрава региона, шестеро детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 32 пострадавших, доставленных в больницы города. По информации очевидцев, двое школьников разбились, когда спасались от стрельбы и выпрыгнули из окна третьего этажа.

Известно, что подозреваемый в нападении, 19-летний студент одного из казанских колледжей Ильназ Галявиев 28 апреля получил лицензию на гладкоствольное ружье. Отметим, что стрелок, по данным СМИ, учился на программиста в колледже «ТИСБИ», но в конце апреля был отчислен с четвертого курса за неуспеваемость.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал во время инцидента. В Казань вылетел спецборт МЧС с медиками, психологами и медицинским оборудованием, которое может понадобиться раненым.

Глава государства уже поручил пересмотреть требования к гражданскому обороту оружия. «Отдельное поручение дано директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения», – говорится на сайте Кремля.

Телеканал РЕН ТВ узнал, что частное охранное предприятие, которое занималось охраной школы, прекратило сотрудничество еще шесть лет назад. В школе была установлена только тревожная кнопка, связанная с ПЦО.

«175 школу мы охраняли лет шесть назад, в данный момент мы ее не охраняем. Перестали финансировать охрану», – рассказал один из сотрудников ЧОП «Сфинкс».

Как сообщал «Новый День», около 9:30 в гимназии №175 Казани 19-летний бывший ученик открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух нападавших, позже Национальный антитеррористический комитет уточнил, что стрелок был один. На территории школы проводится контртеррористическая операция, ведется следствие.

Следственный комитет в регионе уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Казань, Наталья Рязанова

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