Путин велел ужесточить правила оборота оружия после бойни в Казани

Президент России Владимир Путин поручил в срочном порядке ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение было дано [руководителю Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС).

Песков пояснил, что порой в качестве охотничьего оружия регистрируются «виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки». По его словам, новое положение должно устранить это противоречие.

Напомним, сообщение о стрельбе в школе №175 Казани поступило 9:29 мск. По уточненным данным, в результате инцидента погибли 8 человек, семеро из них – школьники, пострадал 21 человек, большинство из которых – дети. Стрелок – бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев – задержан. На Галявиева было зарегистрировано гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его данным, разрешение на его хранение было выдано 28 апреля текущего года.

Надо отметить, что этим же ружьем, по некоторым данным, был вооружен студент политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков, устроивший бойню в своем учебном заведении 17 октября 2018 года. Жертвами атаки стали два десятка человек, как минимум 73 пострадали.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.05.21

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