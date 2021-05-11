В Екатеринбурге школы предупредили об усилении пропускного режима

В школах Екатеринбурга, как и в других городах страны, после ЧП в Казани пройдут проверки. Родителей просят проконтролировать, чтобы дети не забывали свои электронные пропуска – вход будет только по ним. «Только что классный руководитель написала в родительский чат, чтобы дети брали электронные карты. Карточку надо приложить к турникету, только после этого он позволит войти. В теории так должно быть всегда, на практике у нас турникет всегда был открыт, сын последний раз брал пропуск пару лет назад, я даже не знаю, где он сейчас», – рассказал «Новому Дню» отец школьника.

Добавим, по поручению губернатора во всех школах региона проверят организацию системы безопасности. В департаменте образования Екатеринбурга прокомментировали, что во всех школах города есть видеокамеры, охрана и тревожная кнопка. Мы запросили информацию по области.

В Казани, по последним данным, скончались 7 детей и учительница, пострадали 21 человек. Стрелок Ильназ Галявиев 28 апреля получил лицензию на гладкоствольное ружье. На допросе он заявил, что «осознал себя богом» и что испытывает ненависть ко всем.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

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