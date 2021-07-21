Напавшего на казанскую гимназию стрелка признали невменяемым

Житель Казани Ильназ Галявиев на момент нападения на гимназию №175 был невменяем, пишет газета Общественной наблюдательной комиссии со ссылкой на данные судебно-психиатрической экспертизы. Обследование стрелка проводилось с московском центре им. Сербского.

«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», врачи диагностировали у 19-летнего Галявиева заболевание мозга после очередных жалоб на головные боли. Его поведение изменилось, он стал более агрессивным, хотя на учете у психиатра не состоял, рассказали тогда родители стрелка.

Напомним, 11 мая во время вооруженного нападения на гимназию погибли девять человек, еще 25 пострадали. После инцидента были ужесточены правила получения лицензии на оружие, проведены проверки безопасности в школах.

Казань, Наталья Рязанова

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