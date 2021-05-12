СКР рассказал о диагнозе напавшего на школу в Казани

Врачи диагностировали у Ильназа Галявиева заболевание мозга, хотя он не состоял на учете у психиатра и нарколога. Родные признались, что заметили изменения в его поведении.

Следователи выяснили, что Ильназ много раз жаловался на головные боли. После очередной жалобы врачи выявили у него заболевание.

«В прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

12 мая Ильназу планируется предъявить обвинение, ходатайство о его аресте уже направлено в суд, сообщили в ведомстве.

Подозреваемый продолжает вести себя неадекватно, и это затрудняет проведение следственных действий. Следователи уже запланировали для него психолого-психиатрическую экспертизу. Всего назначено около 30 экспертиз для установления всех обстоятельств, в том числе баллистическая и взрывотехническая. По делу работают более 100 следователей, экспертов и криминалистов.

Как сообщал «Новый День», 19-летний подозреваемый в нападении на казанскую гимназию никогда не состоял на учете в полиции и смог получить лицензию на оружие. Но родители не понимали, что происходит с их сыном, который много времени проводил в одиночестве, на отдельной квартире.

Напомним, утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу и взрыв в гимназии №175 Казани. В результате девять человек погибли, 23 оказались в больнице. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 12.05.21

Евгений Ройзман отработает 30 часов на государство за участие в апрельском шествии в поддержку Навального. / Пострадавший при расследовании отравления Скрипалей полицейский подал в суд. / Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком на Украине – Кремль. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»