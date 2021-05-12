Восемь раненых при ЧП в Казани отправят в медцентры Москвы

Врачи решили перевезти в Москву восемь пострадавших в результате нападения на казанскую гимназию №175. Остальных пока будут лечить в Казани, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Трое взрослых и пятеро детей планируются к отправке в Москву. Здесь учитывается несколько параметров: возможности, транспортабельность пациентов», – сказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

В больницах находятся 23 пострадавших: трое взрослых и 20 детей. Двое школьников остаются в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро – в тяжелом. Врачи тщательно обсудили их состояние с прибывшими из Москвы специалистами, чтобы подобрать лучшее лечение.

Накануне в Казань прибыл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и 39 врачей из Всероссийского центра медицины катастроф, Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского. В их числе хирурги, нейрохирурги.

Почти всех учеников гимназии №175 на дому проверили педиатры и психологи, некоторым потребовалась психологическая помощь.

Напомним, 12 мая занятия во всех школах Казани отменены из-за траурных мероприятий. На сегодня запланированы похороны девяти погибших во время нападения на гимназию. Расследование инцидента ведет Центральное управление Следственного комитета России.

Казань, Наталья Рязанова

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