«Пока не будет госидеологии...»: детский омбудсмен – о семье «казанского стрелка» и причине трагедии

Задержанный за нападение на казанскую гимназию 19-летний Ильназ Галявиев воспитывался в обычной семье, но на контакт с родителями не шел, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Семья Ильназа и он сам не состояли на учетах в полиции или органах опеки. Семейство не вызывало подозрений, а учащегося в колледже называли обыкновенным.

«Семья молодого человека, стрелявшего в казанской гимназии, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было. Они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», – сказала Волынец в эфире «Соловьев Live».

Она отметила, что из-за «системного затяжного конфликта» Ильназ Галявиев съехал от родителей и на «что-то как-то и где-то жил в отдельном жилье».

По мнению омбудсмена, причиной трагедии в казанской гимназии стало «абсолютное отсутствие государственной идеологии».

«Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством… Если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, ситуация будет повторяться», – заявила Волынец, отметив, что «далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки

Ранее отец Галявиева рассказал, что его сын не высказывал негативных мыслей и настроений. Но в последнее время отец часто был занят ремонтом в другой квартире, где они жили с женой, и Ильназ надолго оставался один в прежнем жилье, передавал Telegram-канал Baza.

12 мая состоятся похороны девяти погибших в результате нападения на гимназию. В Татарстане объявлен траур, а во всех школах отменены занятия. Глава республики Рустам Минниханов заверил, что все вопросы, связанные с похоронами власти региона возьмут на себя.

«Все выплаты, похороны – все эти вопросы берем на себя. Работа организована, мне постоянно докладывают. Мы еще раз все проверим, обойдем каждую семью», – цитирует Минниханова его пресс-служба.

Напомним, утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Девять человек погибли. 21 человек доставлен в больницу, из них 18 – дети. Нападавший задержан на месте, в отношении него уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек общественно опасным способом. Расследование ведет Центральное управление Следственного комитета РФ.

Надо отметить, что будущий убийца за несколько дней до нападения завел телеграм-канал, где объявил себя «богом» и сообщил о готовящемся преступлении – чтобы очистить мир от «биомусора».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.05.21

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