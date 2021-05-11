Психиатры или охранники? Кто поможет предотвратить новые расстрелы в российских школах

Теракт в Казани спровоцировал два важных вопроса, которые сейчас горячо обсуждают в обществе. Первый – о том, зачем нужна охрана в школе. Второй – о работе медицинских комиссий, которые люди проходят перед тем, как получить разрешение на оружие.

«Бессмысленно спрашивать с охранника, который сидит на входе в школу, какой-то эффективности против террористов с автоматами. У него – ни физической подготовки, ни оружия. У них – все это есть. Плюс эффект неожиданности. Говорят, охранник нужен, чтобы тревожную кнопку нажать. Возможно. Как по мне, он только от хулиганов-школьников может уберечь, чтобы ножи, баллончики не проносили. На этом все», – рассказывает в беседе с «Новым Днём» экс-сотрудник ЧОП Сергей Владимиров.

Есть проблемы и с выдачей справок от психиатров тем, кто получает разрешение на оружие. Эксперты говорят, что определить шизофреника или маньяка, если он не состоит на учете и не находится в стадии обострения, на кратком приеме в рамках медкомиссии, почти невозможно. «Дело не в подкупе, взятках за справку и так далее. Вопрос в том, что если не было дебюта, то есть первых проявлений психического расстройства, то и увидеть это невозможно. Он вчера комиссию прошёл, а завтра у него началось, – объясняет в беседе с корреспондентом агентства психиатр, пожелавший остаться неназванным. – Кроме того, даже человек, страдающий шизофренией, к примеру, но не состоящий на учёте, может обмануть специалиста. Он может выглядеть и вести себя абсолютно так же, как здоровый человек – и оснований для отказа не будет».

Корреспондент «Нового Дня» не так давно присутствовал при прохождении комиссий для получения водительского удостоверения, оружия. В платной клинике данная процедура занимает, максимум, полчаса. Нарколог задаёт всем один вопрос – когда вы последний раз употребляли спиртное и получив ответ в стиле «очень давно» – штампует справку. Психиатр вообще вёл приём молча и просто ставил печати. Судя по скорости приема Люде из очереди – это касалось и водителей, и делающих разрешение на владение оружием.

Практически сразу после теракта в Казани президент России Владимир Путин поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Какие это будут ограничения, пока спрогнозировать сложно. Один из вариантов – изменение регламентов медицинской комиссии. Главный нарколог УрФО Антон Поддубный говорит, что вариантов может быть несколько. «Во-первых, на мой взгляд, есть смысл рассмотреть увеличение возраста, с которого разрешено получать оружие – с 21 года для всех, а с 18 лет только для тех, кто прошёл военную службу, поскольку они уже проходили углублённое обследование, в том числе нарколога и психиатра. Во-вторых, можно организовать систему проверки справок от психиатра и нарколога, которые приносят в разрешительную комиссию. К нам периодически обращаются оттуда, чтобы узнать, выдавали ли мы справку тому или иному человеку, но, как правило, постафактум, когда этот человек уже совершил какое-то правонарушение. А если это делать до, то это сократит количество поддельных справок, предоставляемых в комиссию», – отмечает собеседник агентства.

Юрист Юлия Федотова, в свою очередь, считает, что ужесточения не изменит ситуацию в корне. «Ужесточение наказания, ответственности, порядка получения оружия, порядка выхода в интернет, порядка осуществления вдохов и выдохов не работает в качестве предупреждения преступности. Не работает. Точка. Например, самые жестокие серийные убийцы как раз родом из СССР, где смертная казнь активно применялась. Если человек хочет убить – убьет. Если человек одержим – достанет оружие хоть откуда. Коррупцию в лицензирующих органах и чёрный рынок никто не отменял. Даже если совсем запретить интернет. Одержимого не остановит ничто. Первоочередная задача – сделать так, чтоб одержимости не возникало», – считает она.

Напомним, что сегодня в Казани в школе 175 произошёл теракт. Жертвами бывшего учащегося, 19-летнего молодого человека, стали 7 детей и 2 сотрудника школы-гимназии. Ещё 21 человек – госпитализирован.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет с минимальными ограничениями. / Креков: 50% работников детских лагерей прошли вакцинацию от коронавируса. / Креков: в больницах с коронавирусом лежат в основном люди старше 60 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»