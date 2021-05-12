В Сургуте начинаются массовые проверки школ

Сургут, Май 12 (Новый День, Марина Дремова) –12 мая в Сургуте начнут массовую проверку школ города. Решение было принято на экстренном заседании в городской администрации накануне, сообщает sitv.ru. Представители администрации города, управления образования, сотрудники УМВД и Росгвардии, представители школ обсуждали вопросы безопасности детей. Регламент работы образовательных учреждений изменён не будет, школы работают в обычном режиме.

Экстренное совещание провели после трагедии в Казани, где 19-летний преступник ворвался в школу и расстреливал учащихся и преподавателей. В результате 9 человек погибли, два десятка человек ранены и находятся в больницах.

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