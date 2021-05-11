«Мы потеряли еще одну женщину»: число жертв атаки на гимназию в Казани достигло 9

Число погибших в результате стрельбе в гимназии в Казани возросло до 9 человек. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее власти сообщали о восьми жертвах. По словам руководителя республики, кроме семерых детей и учительницы погибла еще одна сотрудница школы.

«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли 9 человек», – приводит слова Минниханова его пресс-служба.

По данным СМИ, в числе жертв – 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Педагог вела урок у пятого класса. Она услышала шум в коридоре, вышла из класса и была застрелена.

Глава Татарстана также сообщил, что 18 пострадавших школьников «и с огнестрельными ранениями, и с переломами, ушибами» находятся в детской республиканской клинической больнице. У большинства детей огнестрельные ранения, у некоторых – переломы и ушибы. Еще трое взрослых с огнестрельными ранениями, по словам Минниханова, находятся в других больницах Казани: «Двое взрослых находятся в седьмой больнице, один – в республиканской клинической больнице» (цитата по РИА «Новости»).

Ранее по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии региона было принято решение проверить все учебные заведения Татарстана и усилить меры безопасности. Кроме того, будет проведена комплексная проверка всех владельцев оружия на территории республики.

Как сообщал «Новый День», около 9:30 в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух нападавших, позже Национальный антитеррористический комитет уточнил, что стрелок был один. Известно, что в гимназии не было охраны. В учебном заведении была установлена только тревожная кнопка.

Следственный комитет в регионе возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в гимназии террористическим актом. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, отменены занятия в школах Казани.

Президент РФ Владимир Путин после бойни в Казани поручил главе Росгвардии Виктору Золотову в срочном порядке ужесточить правила оборота гражданского оружия.

Минпросвещения в свою очередь направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах, сообщается на сайте министерства. «Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций», – говорится в пресс-релизе.

Глава ведомства Сергей Кравцов поручил выработать «дополнительные меры (по усилению безопасности – прим. ред.) с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации, провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания». Это следует из текста письма министра, адресованного региональным органам управления образованием.

Казань, Наталья Петрова

Казань. Другие новости 11.05.21

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