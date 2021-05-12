На охрану свердловских школ в год тратят 4 миллиарда рублей, нарушений пока не выявили

На заключение контрактов с ЧОПами и Росгвардией из областного и муниципальных бюджетов в год тратится порядка 4 миллиардов рублей, сообщил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. С начала текущего учебного года со стороны директоров школ не было предъявлено никаких претензий в адрес охранных предприятий, начавшиеся проверки тоже пока не выявили нарушений.

После вчерашней трагедии в Казани, где бывший ученик расстрелял учеников и педагогов гимназии, в Свердловской области начались проверки в школах. Сегодня с самого утра представители специальной комиссии внепланово выезжают в школы, чтобы оценить, как там организована охрана.

«Каждая школа, как юридическое лицо, проводит торги для организации охраны объекта. Мы выделяем из областного бюджета средства, чтобы торги состоялись и были привлечены для охраны школ, детсадов и организаций дополнительного образования. Сегодня достаточное количество ЧОПов, есть организации Росгвардии, которые тоже участвуют в конкурсе. Консолидированно из областного и муниципальных бюджетов на охрану выделили 4 миллиарда рублей», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

По словам чиновника, руководители школ и детсадов регулярно проверяют, всю ли работу выполняют нанятые ими охранники. И с начала этого учебного года никаких претензий в адрес ЧОПов и Росгвардии предъявлено не было.

Начавшиеся сегодня проверки тоже пока нарушений нет. «В течение каждого часа мы мониторим ситуацию. Рабочая группа внезапно выезжает в любую школу внепланово. Проверками занимаются правоохранительные органы, прокуратура. Пока нарушений не выявлено. Если они появятся, будут приняты меры вплоть до административных решений относительно руководителей образовательных организаций», – добавил Юрий Биктуганов.

Напомним, вчера около 9:30 в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл стрельбу. В школе не было охраны. В учебном заведении была установлена только тревожная кнопка. По последним данным, погибли 7 детей и 2 педагога. Еще 18 человек находятся в больницах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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