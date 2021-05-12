Эхо казанской трагедии: детский омбудсмен предложила ввести премодерацию данных в соцсетях

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила проверять посты россиян перед их публикацией в соцсети на фоне трагедии в Казани. И отметила нехватку психологов и охранников в школах Татарстана.

По мнению Кузнецовой, важно обезопасить информационное пространство для детей и отслеживать публикации в соцсетях, которые могут привести к трагедии.

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации… Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство», – написала детский омбудсмен в своем Instagram.

Она призвала проверить работу госструктур на всех этапах, которые привели к ЧП в Казани. И поставила ряд вопросов перед прокуратурой, Роскомнадзором, МВД, которые станут основанием для проверки их работы.

«Приобрел оружие – законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения?» – задалась вопросами.

Детский омбудсмен напомнила, что из 1400 школ республики охраняются только 1605, а психологи работают лишь в 576 учебных заведениях.

«Особое внимание – укреплению безопасности наших детей. И это должно стать постоянной задачей, не связанной с какими-либо ЧП… Важен системный и ответственный подход в этой сфере», – заявила Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка также призвала власти и общественные организации в регионах разработать собственную концепцию безопасности детства. И воплощать ее в жизнь в виде конкретных мер.

Подписчики на страницу Кузнецовой в соцсети согласились, что нужен контроль над информацией из Сети, которую получают дети. Но многие предложили начать не с принятия законов, а с правильного воспитания родителей. Часть пользователей соцсети сошлись во мнении, что нужно заранее готовить детей и учителей к подобным ситуациям. Пользователь annie_rainy_rainbow посоветовала написать инструкцию, как действовать в случае нападения на школу.

«Нужны четкие инструкции детям и взрослым, если в школе стрелок, что делать. Многие не знают, что нельзя звонить детям, что детям нужно убирать звук с мобильных, что нельзя выходить в коридор посмотреть… Нужно в школах отрабатывать это все», – предложила она.

Прозвучали и другие идеи. Так, пользователь olesapki сочла необходимым разработать законопроект, который будет «защищать детей от травли и буллинга в школе». «Возьмите опыт европейских стран, где за это реально наказывают», – предложила она.

Как сообщал «Новый День», девять человек погибли, более 20 остаются в больницах после нападения на казанскую гимназию 11 мая. Подозреваемым оказался 19-летний бывший ученик школы, который в конце апреля получил лицензию на оружие.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.05.21

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