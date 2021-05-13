«Просто пошутил»: подростка задержали за ложное сообщение об угрозе нападения на школу

В Благовещенске 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела после того, как сообщил в соцсети, что готовит нападение на школу. Из-за угроз тинейджера повторить трагические события в Казани занятия в учебном заведении отменили. Уроки были возобновлены только после проверки школы правоохранителями. Подросток задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Накануне 17-летний житель Тамбовского района в одной из социальных сетей «разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска», говорится в сообщении регионального управления МВД РФ (цитата по «Интерфаксу»). Личность подростка установили сотрудники регионального УФСБ. Он был задержан по месту жительства.

По данным издания «Амурская правда», школьник написал в комментариях к видео о нападении на казанскую гимназию №175 в социальной сети, что сделает «то же самое» в школе №27 Благовещенска. Позже он пояснил следователям, что «просто пошутил».

В связи с возможной угрозой нападения в учебном заведении приостановили занятия. Об этом сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

«В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идет проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идет только о данной школе», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Оперативные службы проверили школу, опасных предметов найдено не было. После чего учебный процесс возобновили.

В среду, 12 мая, Советский районный суд Казани санкционировал арест 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 днем ранее. Стрелок, бывший ученик гимназии, проведет под стражей как минимум два месяца. Галявиев убил семерых школьников и двух учительниц. В результате нападения пострадали 23 человека, в том числе 20 детей.

Сегодня стало известно, что «казанский стрелок» пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Исследования проведут в Институте имени Сербского.

Благовещенск, Наталья Петрова

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