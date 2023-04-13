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Четверг, 13 апреля 2023, 12:17 мск

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Расстрелявший детей в казанской гимназии Галявиев приговорен к пожизненному сроку

Ильназ Галявиев, убивший девять человек в казанской гимназии, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Согласно материалам уголовного дела, «причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении».

Подсудимый признан вменяемым, вину он признал полностью и заявил, что раскаивается в содеянном.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения <…> окончательно назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», – сказал судья.

Напомним, нападение на гимназию №175 было совершено в Казани 11 мая 2021 года. Школу атаковал ее бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев. Он пришел в гимназию с оружием и устроил стрельбу, жертвами которой стали семеро учеников и две учительницы. Еще 24 человека получили различные ранения.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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