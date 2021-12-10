Более 600 человек стали потерпевшими в деле казанского стрелка

Следователи предъявили обвинение в окончательном варианте Ильназу Галявиеву, задержанному после нападения на казанскую гимназию. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом. В изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества», – пояснили в ведомстве.

Галявиев полностью признал вину и назвал причину случившегося: стремление подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». С этой субкультурой он познакомился по материалам в Интернете и решил скопировать их поведение.

Ранее комплексная психолого-психиатрическая экспертиза определила, что Галявиев вменяем, осознавал свои действия и может нести за них уголовную ответственность.

Напомним, нападение на гимназию в Казани случилось 11 мая. В результате взрыва и стрельбы погибли семь детей и двое взрослых. Более 20 человек в первые дни обратились за медицинской помощью. Среди раненых были 15 детей, двух пришлось отправить в Москву, чтобы обеспечить необходимое лечение.

Казань, Наталья Рязанова

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