Число пострадавших при ЧП в школе Казани выросло до 24 человек

Врачи Казани настояли на госпитализации еще одного ребенка, пострадавшего после ЧП в гимназии №175. У школьника началась острая реакция на стресс, и его решено оставить под наблюдением медиков.

«Один ребенок обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает», – цитирует РИА «Новости» представителя главы Татарстана Лилию Галимову.

Всего в детской больнице остаются 15 детей, пострадавших в результате нападения на школу.

Галимова добавила, что двое детей, доставленных в Москву, остаются в крайне тяжелом состоянии. Еще трое детей и трое взрослых стабильны, их состояние средней тяжести.

Накануне сообщалось об одном ребенке в крайне тяжелом состоянии и четырех в тяжелом. Все они вместе с четырьмя взрослыми были транспортированы бортом МЧС в московские медцентры. Всего во время нападения на гимназию пострадали 23 человека, девять погибли.

Суд арестовал бывшего ученика школы, который устроил в здании стрельбу и взрыв. СКР продолжает следствие, которое ведут более 100 следователей, экспертов и криминалистов.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 14.05.21

На госканал обсуждать массшутинг в Казани позвали депутата, застрелившего человека. / В Китае жителям запретили пышные торжества и похороны. / В Екатеринбурге освятят и спустят на воду яхты с именами дочерей Николая II. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»