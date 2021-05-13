Доставленный в Москву ребенок из Казани остается в крайне тяжелом состоянии

Один из доставленных из Казани в Москву детей находится в крайне тяжелом состоянии. Перелет не сказался на его самочувствии, ребенок остается стабилен.

Еще четверо пострадавших в результате нападения на казанскую гимназию №175 остаются в тяжелом состоянии. В федеральные медцентры доставили детей с переломами и огнестрельными ранениями.

«Пока без изменений. Состояние четырех детей оценивается как тяжелое, еще одного – как крайне тяжелое. Все стабильные», – рассказал ТАСС источник в медицинских службах.

В пресс-службе главы Татарстана подтвердили, что все пострадавшие хорошо перенесли перевозку в Москву.

Накануне медики решили, что девятерым пострадавшим лучше продолжить лечение в федеральных медцентрах. Планировалось, что перевезут троих взрослых и пятерых детей, но позже решили транспортировать еще одного взрослого пациента.

Напомним, утром 11 мая вооруженный мужчина ворвался в казанскую гимназию и устроил стрельбу и взрыв. В результате девять человек, среди которых семеро детей, погибли, 23 доставили в больницу.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.05.21

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