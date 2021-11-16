Напавший на казанскую гимназию признан вменяемым. Ему грозит пожизненная тюрьма

Жителя Казани Ильназа Галявиева, убившего девять человек в местной гимназии, признали вменяемым.

Злоумышленник проходил экспертизу в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга. По итогам обследования специалисты сделали вывод, что обвиняемый осознавал свои действия во время подготовки и нападения на учебное заведение, и может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В июле стало известно, что эксперты московского центра имени Сербского признали Галявиева невменяемым, однако Следственный комитет отрицал готовность заключения экспертизы. Позже появилась информация, его перевели для проведения психолого-психиатрической экспертизы в Санкт-Петербург.

Как сообщал «Новый День», 11 мая 19-летний Галявиев пришел с оружием в казанскую гимназию №175, где ранее учился. Он устроил взрыв и стрельбу, жертвами которой стали семеро учеников и две учительницы, 24 человека получили различные ранения.

В августе Галявиев заявил, что полностью пришел в себя и раскаивается в содеянном. Мотивом своих поступков в день нападения он назвал ненависть.

На прошлой неделе злоумышленника этапировали в Казань, сообщали местные СМИ. Галявиев может предстать перед судом уже в декабре. Ему грозит пожизненное заключение.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.21

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