В Казани задержали готовившего нападение на школу подростка

В Казани задержан подросток, планировавший вооруженное нападение на образовательное учреждение. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ России. По данным спецслужбы, к массовому убийству его склонял гражданин Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

В ходе обыска по месту жительства юноши силовики изъяли пневматическую винтовку. В его мобильном телефоне нашли поисковые запросы о переделке оружия в боевое, а также материалы о вооруженных нападениях на учебные заведения.

Во время допроса подросток сообщил, что к организации атаки на образовательное учреждение его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине, сообщили в ФСБ.

Напомним, в Казани 11 мая было совершено нападение на гимназию №175. Школу атаковал ее бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев. Он пришел в гимназию с оружием и устроил стрельбу, жертвами которой стали семеро учеников и две учительницы. Еще 24 человека получили различные ранения.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы злоумышленник признан вменяемым. В начале ноября Галявиева, по данным СМИ, этапировали в Казань. Он может предстать перед судом уже в декабре. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»