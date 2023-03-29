Прокурор запросил пожизненный срок для напавшего на казанскую гимназию Галявиева

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков попросил пожизненное заключение для обвиняемого в нападении на казанскую гимназию №175 Ильназу Галявиеву.

В ходе прений сторон прокурор предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Также гособвинение призвало удовлетворить требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в полном объеме.

Прокурор Татарстана сообщил журналистам, что приговор по делу Галявиева может быть оглашен 10 апреля, пишут местные СМИ.

Вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани было совершено 11 мая 2021 года. В результате взрыва и стрельбы погибли семь детей и двое взрослых, тяжкий вред здоровью был причинен 139 лицам. Нападение на учебное заведение устроил бывший ученик Ильяз Галявиев. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза определила, что Галявиев вменяем, осознавал свои действия и может нести за них уголовную ответственность. В декабре 2021 года следователи предъявили Галявиеву обвинение в окончательном варианте. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

Злоумышленник полностью признал вину и назвал причину случившегося: стремление подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», с которой он познакомился по материалам в Интернете.

В ноябре ноября 2022 года Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело Галявиева.

Казань, Наталья Петрова

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