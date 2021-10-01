У школы в Находке задержали мужчину с игрушечным автоматом

Директор школы в Находке сообщил в полицию о подозрительном мужчине, который зашел на территорию школы и при себе имел похожий на оружие предмет. Правоохранители задержали 18-летнего местного жителя.

Проверить сообщение директора выехали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Ориентировка с приметами мужчины была направлена всем наружным нарядам полиции. Полицейские задержали гражданина по месту жительства.

«Им оказался 18-летний местный житель, который пояснил, что на территорию школы заходил для того, чтобы потренироваться на турниках, а при себе имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками», – сообщили в региональном управлении МВД.

В настоящее время проводится проверка.

Находка, Зоя Осколкова

Находка. Другие новости 01.10.21

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