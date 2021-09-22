Агрессия может скрываться и в спокойном ребенке: после событий в Перми психолог посоветовала, на что обратить внимание родителям

После ужасной трагедии в Перми, где 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял десятки человек в университете, его мать заявила на допросе, что Тимур был спокойным молодым человеком, часто сидел дома, а в день трагедии пожелал ей доброго утра. «Новый День» поговорил с семейным клиническим психологом и психоаналитиком Верой Золотых, которая дала несколько советов родителям.

Не бояться идти к психологу или психиатру

Психиатрическую экспертизу Тимуру Бекмансурову еще только предстоит пройти. Сейчас он находится в больнице, где его охраняют от возможных мстителей. В СМИ эксперты уже проводили разбор манифеста убийцы, и некоторые склоняются, что его психическое здоровье под вопросом. Опрошенные знакомые молодого человека называли его скрытным, нелюдимым, но при этом – спокойным.

«Нужно помнить, что дебют заболевания в психиатрии может произойти в любом возрасте. Вся психиатрическая помощь оказывается у нас в стране добровольно, исключением может стать решение суда о принудительном обследовании и лечении, – говорит психолог Вера Золотых. – Но если вы заметили у своего ребенка какие-то особенности, которые вызывают у вас вопросы, важно справиться со своим страхом и вовремя обратиться за помощью, иногда даже для того, чтобы убедиться, что все хорошо и нет повода для беспокойства. Почему-то к врачам, занимающимся лечением тела, мы готовы идти, ну потому что боль невыносима, а когда мы сталкиваемся с невыносимой душевной болью, то считаем, что это все само рассосется».

В своей практике психологи и психоаналитики часто сталкиваются с тем, что родители отрицают даже уже поставленные диагнозы. «Я знаю много случаев, когда родители не готовы принять болезнь своего ребенка, они игнорируют рекомендации воспитателей и педагогов обратиться за помощью, а если и обратятся, то предпочитают отказаться от медикаментозного сопровождения ребенка, – говорит Вера Золотых. – В нашем обществе до сих пор отношение к душевным болезням – равно стыд и позор. Посещение психолога, который априори работает с нормой, пугает так, что лучше сами, чем довериться профессионалам. Ну и шарлатанов, не имеющих никакого отношения к психологии, в нашей профессии больше чем достаточно, так как отсутствует законодательная база, регулирующая оказание психологической помощи населению. Родитель в данном случае остаётся один – совершает ошибки, не знает, что делать, но продолжает идти».

Обратите внимание на социализацию ребенка

«Если вы видите, что ваш ребенок замкнут, что круг его интересов сужен, что он предпочитает все время проводить дома и не выбирается на встречи с друзьями, – это повод бить тревогу, – говорит психолог. – Да, есть дети-интроверты. Те, чьи интересы направлены на себя, но даже у них есть пара-тройка друзей, с кем они делятся своим богатым внутренним миром. Где-то должен быть успех. Дело, которое приносит удовольствие и обязательно признание со стороны других. Отсутствие какого-либо успеха негативно сказывается на самооценке и эмоциональном состоянии ребенка».

Родителям тоже не стоит уберегать своих детей от социализации. Не нужно прятать ребенка от «опасного мира». Потому что рано или поздно ему придется в нем жить самостоятельно.

«Если ребенок до 18 лет все свое свободное время проводит в «безопасной» компании наедине с гаджетами, то что он будет делать, оказавшись за пределами квартиры, имея цель как-то в этом мире существовать? Человек априори существо социальное. Мы не можем выжить в этом мире без другого. И если мы по какой-то причине этот интерес к другим не проявляем, значит, что-то с нашими потребностями не так. Где-то есть блок, который не позволяет нам включаться в мир людей», – говорит Вера Золотых.

Послушный ребенок может скрывать море чувств

По словам психолога, не стоит очень радоваться, если у вас послушный и «удобный» ребенок. У каждого есть «инстинкт противления». В теории привязанности именно то, что ребенок способен сопротивляться воле взрослого, защищает его от пагубного влияния чужих людей.

«Ребенок не должен слепо подчиняться всему, чего от него требуют взрослые. Послушные дети очень удобны. Они, как правило, меньше всего вызывают беспокойство у взрослых, и именно такие дети остаются вне поля зрения профессионалов. К психологам таких детей попросту не приводят. Но послушание и слепое следование за тем, чего от тебя хотят другие, совсем не значит, что это не вызывает у ребенка никаких чувств. Вполне вероятно, что за таким послушанием может скрываться море чувств и эмоций, требующих выхода», – говорит специалист.

Умеет ли ваш ребенок злиться?

Главное, на что стоит обратить внимание, – умеет ли ваш ребенок проявлять чувства? А самое главное – злость? Или он скрывает все внутри?

«Мы часто спрашиваем на консультациях: а как ребенок злится? А умеете ли вы злиться? Как это проявляется? Запрет в семье на агрессию ведет к ее подавлению и накоплению. И неизвестно, где и в какой момент она может прорваться. Мы не можем не злиться. Первая реакция на столкновение с ситуацией фрустрации – злость. Благодаря злости мы можем двигаться вперед и преодолевать препятствия. Все достижения спортсменов, так или иначе связаны с агрессией, которая для них становится топливом, – рассказала психолог. – А теперь представьте, что ребенок, несмотря на жуткую обиду и злость, отсутствие принятия со стороны сверстников, вынужден находится в изоляции, выполнять то, чего от него ждут, не имея возможности выразить все, что у него внутри. Это как бомба с часовым механизмом. Только часы не могут предсказать, когда же она рванет».

Родителям советуют научиться наблюдать и слушать. Это – два основных инструмента в отношениях с ребенком. Если его не игнорировать, а суметь увидеть, что ребенок хочет до вас донести и все ли у него в порядке, с вероятностью 90% родители смогут понять, если существует какая-то проблема и вовремя среагировать.

«Все мы нуждаемся в любви и принятии, это такая же базовая потребность для нас, как еда или сон. Но для кого-то любить – это накормить и обеспечить крышей над головой. И это не значит, что для другого быть сытым и иметь свой кров – это значит быть любимым. Задайте своему ребенку вопрос, чувствует ли он, что родители его любят? Как он понимает, что папа и мама любят его? И что вам как родителям нужно делать, чтобы он знал и понимал, что родители его любят?» – заключила Вера Золотых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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