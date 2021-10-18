Агрессия может скрываться и в спокойном ребенке: на что обратить внимание родителям

В Пермском крае сегодня вновь прогремели выстрелы в образовательном учреждении. 12-летний ученик 6-го класса пришел в школу с оружием и открыл огонь. К счастью, никто серьезно не пострадал. Тем не менее, это еще один повод родителям обратить внимание на своих детей и пообщаться с ними. Психолог дала советы, как понять, что с вашим ребенком что-то не так.

Инцидент произошел сегодня в 8 утра в поселке Сарс Пермского края. 12-летний подросток пришел в школу с карабином и произвел два выстрела в стену и потолок. Огнестрельных ранений никто не получил, однако осколком стекла от двери порезало ногу мальчику, поднимавшемуся по лестнице, ему понадобилась медпомощь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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