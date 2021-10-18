Стрелявшего в школе под Пермью ученика обезвредила директор, занятия отменены

Руководство Сарсинской средней общеобразовательной школы в Пермском крае отменила занятия после стрельбы, которую устроил шестиклассник. Об этом сообщается на странице школы в соцсети.

«Уважаемые родители! Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике», – говорится в сообщении. Администрация учебного заведения пообещала сообщить дополнительно о занятиях на завтра.

Напомним, утром в понедельник 12-летний ученик школы в поселке Сарс Пермского края пришел в образовательное учреждение с ружьем и открыл стрельбу. Инцидент произошел около 08:00, еще до начала уроков. «В школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы», – ранее сообщило региональное управление МВД. Огнестрельных ранений никто не получил, однако осколком стекла от двери порезало ногу мальчику, поднимавшемуся по лестнице, ему понадобилась медпомощь. Пострадавшего доставили в Октябрьскую центральную районную больницу и после оказания помощи отпустили домой, сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.

Стрелявшего подростка обезвредила директор школы. Она вышла из своего кабинета и уговорила ученика зайти к себе, передает телеграм-канал Baza. После разговора с директором школы шестиклассник отдал ей оружие. Позже, уже после задержания, ученик признался, что пришел в школу с украденным у отца карабином «Сайга», чтобы расправиться с девочкой, которая его сильно обижала.

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все они, не дожидаясь официальной эвакуации, вышли из классов и покинули школу, рассказал источник «Интерфакса».

Открывший стрельбу в школе учащийся характеризовался раньше только положительно, сообщает телеграм-канал SHOT.

Добавим, что 12-летний злоумышленник не будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Согласно Уголовному кодексу, общая уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступления – с 14 лет. Согласно закону несовершеннолетние в возрасте от 11 лет могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения по решению суда, если они не подлежат уголовной ответственности из-за возраста.

Пермь, Наталья Петрова

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