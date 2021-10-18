Подросток устроил стрельбу из ружья в школе под Пермью

Ученик школы в поселке Сарс Пермского края пришел в учебное заведение с ружьем и открыл стрельбу. В здании еще не было учеников, и никто не пострадал, сообщили в краевом главке МВД.

Инцидент случился около 8 утра.

«В школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы», – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной поступка школьника могла стать травля в школе. Правоохранители проверят подростка на вменяемость, поскольку при стрельбе он выкрикивал бессвязные фразы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг. Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется «указаниями бога», – добавил собеседник.

Полиция выясняет, как и где школьник приобрел оружие – карабин «Сайга».

Напомним, первокурсник пермского вуза взят под стражу после нападения на свой вуз, в результате которого погибши шесть человек и пострадали 47. Сам нападавший находится в больнице после тяжелого ранения при задержании.

Пермь, Наталья Рязанова

Пермь. Другие новости 17.10.21

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