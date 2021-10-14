Суд арестовал в больнице стрелка из пермского вуза

Дзержинский районный суд Перми взял под стражу студента, устроившего стрельбу в Пермском университете. Меру пресечения ему избрали на выездном заседании: судья приехал в больницу, где находится напавший.

Срок ареста определен в два месяца, до 13 декабря. Часть этого времени обвиняемый проведет под наблюдением врачей. Ему стало лучше, но состояние все еще оценивается как средне тяжелое, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», 20 сентября первокурсник вошел в учебный корпус ПГНИУ с оружием и устроил стрельбу. Шесть человек погибли, еще 47 пострадали. Когда прибыла полиция, студент оказал сопротивление и был ранен. После ампутации ноги он остается под наблюдением врачей, а за убийство нескольких человек ему грозит пожизненное заключение.

Пермь, Наталья Рязанова

Пермь. Другие новости 14.10.21

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