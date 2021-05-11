В школах Югры после трагедии в Казани проверят и усилят меры безопасности

В школах Ханты-мансийского автономного округа – Югры после трагедии в Казани проверят безопасность. Такое поручение на оперативном штабе дала сегодня губернатора Наталья Комарова. Чиновница выразила соболезнование родным и близким погибших детей и взрослых, Она также предложила почтить их смерти минутой молчания.

По предложению Комаровой, существующие меры безопасности в образовательных учреждениях округа будут усилены. «Обращаю внимание всех руководителей образовательных организаций, других организаций, которые оказывают услуги населению, мобилизовать все свои решения, направленные на обеспечение безопасности», – предложила Комарова.

Напомним, сегодня в Казани в результате нападения двух злоумышленников на школу погибло 11 детей, еще 32 человека госпитализированы. Один из нападавших задержан, второй – ликвидирован силовиками.

На фоне трагедии в Татарстане проверку безопасности школ также уже анонсировали в Свердловской области.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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