Минобразования: во всех школах Свердловской области есть охрана

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области заявили, что во всех школах региона есть охрана. Видеокамеры и тревожные кнопки установлены там, где учится более 100 человек. «В Свердловской области требования безопасности, установленные федеральным правительством, выполнены полностью. В частности, все школы с численностью учащихся свыше 100 человек оборудованы тревожными кнопками, передающими сигнал в подразделения Росгвардии, и системами видеонаблюдения. Во всех школах региона обеспечена работы охраны», – прокомментировали в пресс-службе министерства.

Добавим, в казанской гимназии, куда пришел стрелок, не заключался договор ни с одним ЧОПом. После этого ЧП губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести проверку безопасности всех школ в регионе. Департамент образования Екатеринбурга ранее сообщил, что в столице области во всех школах есть охрана, камеры и тревожные кнопки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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