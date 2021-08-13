После перестрелки в гимназии Казани на защиту свердловских школ потратили полтора миллиарда рублей

К понедельнику все школы Свердловской области должны пройти приемку перед новым учебным годом. На антитеррористическую защиту выделили полтора миллиарда рублей. В том числе деньги пошли на устранение недочетов, выявленных после стрельбы в казанской гимназии.

По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, с 1 сентября начнут работать 1050 школ. Все они уже готовы к новому году. Приемка должна закончиться к понедельнику, 15 августа.

В конце прошлого учебного года, как писал «Новый День», свердловские школы прошли внеплановую проверку безопасности – после того как в Казани бывший ученик зашел с оружием в гимназию и расстрелял учителей и детей. Выяснилось, что в некоторых образовательных учреждениях не хватает ручных металлоискателей, дополнительные тревожные кнопки не везде исправны. Все эти недочеты, по данным минобразования, уже устранены.

«В ходе подготовки к началу 2021/2022 учебного года школы потратили 1,5 миллиарда рублей на антитеррористическую защищенность», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве.

Помимо безопасности проверяли и внешний вид помещений, соблюдение эпидемиологических требований. Особое внимание в этом году уделяли тем местам, где бывает особенно много детей – спортзалам, столовым и так далее. Сейчас в некоторых школах заканчиваются косметические ремонты. Но к 1 сентября все будет доделано.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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